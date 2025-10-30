menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Sebegini

DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Sebegini

DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Sebegini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jemaah haji. Ilustrasi Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2026 sebesar Rp 87.409.365 atau turun sebesar Rp 2 juta dari 2025.

Hal demikian seperti dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang setelah menghadiri rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

"Komisi VIII beserta pemerintah sudah menetapkan BPIH untuk haji tahun 2026. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp 87.409.365," kata Marwan.

Baca Juga:

Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan biaya pelaksanaan ibadah haji (Bipih) atau dana yang ditanggung jemaah untuk beribadah ke Tanah Suci sebesar Rp54.193.806.

"Beban jemaah ini sebesar 62 persen," kata Marwan.

Legislator Dapil II Sumatera Utara (Sumut) itu melanjutkan nilai manfaat yang akan disalurkan perjemaah nantinya sebesar Rp33.215.558 atau 38 persen.

Baca Juga:

"Alhamdulillah, pembahasan kali ini luar biasa karena kami butuh cepat, butuh penetapan yang tidak bisa ditunda-tunda," ujar Marwan.

Dia melanjutkan penurunan BPIH 2026 sebesar Rp 2 juta dibandingkan 2025 tidak akan berpengaruh terhadap standar pelayanan jemaah haji.

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan biaya haji pada tahun 2026 sebesar Rp 87.409.365 atau turun sebesar Rp 2 juta dari 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI