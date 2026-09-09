DPR Perkuat Sinergi dengan Kepala Desa untuk Dorong Pembangunan dari Desa

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Sari Yuliati membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.

Rakernas diikuti kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota.

Pada sesi pembukaan, pengurus AKSI memaparkan visi dan misi organisasi, sebelum forum dilanjutkan untuk merumuskan sikap bersama atas persoalan yang dihadapi desa.

Dasco menyampaikan rangkaian rakernas akan bermuara pada rekomendasi bagi pemerintah.

"Setelah rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa," kata Dasco.

Yandri Susanto menyatakan kementeriannya menanti rekomendasi tersebut sebagai bahan penyelarasan program pembangunan desa.

Dia mengapresiasi pimpinan DPR RI yang memberi ruang bagi forum nasional kepala desa di Kompleks Parlemen.

"Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik," ucapnya.