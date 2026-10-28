DPR RI Ajak Rawat Persatuan Lewat Kerja Nyata di Hari Sumpah Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan pidato peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Dalam pidato itu, DPR RI menegaskan semangat Sumpah Pemuda sebagai pijakan legislasi dan pengawasan di tengah ketidakpastian global.

Dasco mengingatkan pemuda 1928 datang dengan latar berbeda, tetapi sepakat menempatkan cita-cita bangsa di atas kepentingan kelompok.

Dia menilai semangat itu relevan ketika ketegangan global berimbas hingga ke dapur keluarga Indonesia.

“Persatuan tidak boleh berhenti menjadi semboyan. Ia harus menjelma jadi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil,” ujar Dasco.

Mengenai kabut asap lintas batas, Dasco menilai perhatian Malaysia dan Singapura patut dihargai, dengan prioritas pelindungan warga terdampak. Ia mendorong parlemen-parlemen ASEAN bekerja sama lebih erat, tidak hanya saat krisis.

“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan; kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” tuturnya.

Di dalam negeri, Dasco mengajak partai dan fraksi berdiri bersama ketika bangsa membutuhkan, agar parlemen hadir membenahi tata kelola negara.