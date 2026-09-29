DPR RI dan Pemerintah Sepakat Memangkas Subsidi BBM dan LPG, Ini Perinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati pemangkasan angka subsidi energi senilai Rp 11,4 triliun.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Undang-undang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di DPR RI, Selasa (28/9).

Berdasarkan kesepakatan akhir, total anggaran Subsidi Energi mengalami penurunan dari rancangan awal Rp 272.945,3 miliar menjadi Rp 261.502,2 miliar.

Pemangkasan anggaran ini berfokus pada pos subsidi komoditas, sementara alokasi untuk sektor kelistrikan dipastikan tetap.

Alokasi untuk pos Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg disepakati turun dari Rp 142.836,5 miliar menjadi Rp 131.393,3 miliar.

Penurunan tersebut mencakup Subsidi Jenis BBM Tertentu yang disepakati sebesar Rp 28.340,1 miliar serta Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp 103.053,2 miliar.

Di sisi lain, besaran anggaran untuk pos Subsidi Listrik tetap dipertahankan pada angka Rp 130.108,8 miliar.

Komponen Subsidi Listrik tersebut terdiri atas alokasi subsidi tahun berjalan sebesar Rp 117.844,8 miliar dan kurang bayar tahun 2025 senilai Rp 12.264,1 miliar.