DPR Rumuskan Skema Guru Swasta Lulus PPPK Tetap Bisa Mengajar di Sekolah Asal

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa pihaknya tengah merumuskan skema guru swasta yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bisa mengajar di sekolah asalnya dengan kesejahteraan yang dijamin oleh negara.

Menurut Fikri, skema itu merupakan bagian dari wujud perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan pendidik. Selain itu juga sekaligus sebagai upaya memastikan institusi pendidikan swasta tidak terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah.

“Kami sedang merumuskan skema bantuan agar guru yang lulus PPPK dapat tetap mengajar di sekolah swasta asalnya dengan kesejahteraan yang dijamin oleh negara," kata Fikri dikutip di Jakarta, Rabu (7/10).

Fikri menilai perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak hanya ditujukan bagi pendidik di sekolah negeri, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberadaan sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dia juga menilai dukungan terhadap pendidikan swasta perlu mencakup jenjang perguruan tinggi. Menurut dia, kampus swasta perlu mendapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) agar kebijakan pendidikan tidak berdampak pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta.

Selain itu, Fikri menyebut Komisi X DPR RI mendorong supaya sekitar 230.000 guru PPPK berstatus paruh waktu dapat diangkat menjadi penuh waktu.

Fikri menyampaikan itu saat menanggapi aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR RI, yang membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan pendidikan nasional.

Fikri mengatakan tuntutan peningkatan kesejahteraan guru dan perwujudan pendidikan gratis sejalan dengan aspirasi serta kajian yang sedang ditindaklanjuti pemerintah dan DPR.