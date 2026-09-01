DPR Sahkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI Periode 2026-2030

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui dan menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 2026-2030.

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) itu turut menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI, keduanya untuk periode 2026-2031.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Sufmi Dasco Ahmad.

Salah satu unsur pimpinan DPR RI yang hadir, menyampaikan ucapan selamat atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI kepada tiga pejabat baru Bank Indonesia tersebut.

"Pimpinan beserta anggota DPR RI mengucapkan selamat kepada Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan amanah," ujar Dasco.

Proses Uji Kelayakan di Komisi XI DPR

Penetapan tiga pejabat BI tersebut merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan Komisi XI DPR RI, sesuai penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 18 Agustus 2026. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun melaporkan hasil uji kelayakan tersebut dalam rapat paripurna.

"Selanjutnya Komisi XI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan 'fit and proper test' terhadap saudari Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia dan saudari Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI pada hari Rabu, 26 Agustus, serta Saudara Solikin M. Juhro serta Anwar Basori sebagai calon Deputi Gubernur BI pada Kamis, 27 Agustus," ujar Misbakhun.