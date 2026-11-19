jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi serta upaya mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses legislasi tersebut, secara khusus kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, atas komitmen dan perannya dalam mendorong penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang.

Menurut IMM, langkah tersebut menunjukkan bahwa komitmen politik tidak boleh berhenti pada pernyataan dan wacana, melainkan harus diwujudkan melalui keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

“Ini merupakan langkah penting bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia, apa lagi kita tahu sudah 18 Tahun kita menunggu. Kami mengapresiasi komitmen Bang Dasco menjanjikan dengan keyakinan penuh dan turut mengawal proses legislasi ini. Rakyat sudah terlalu lama menantikan hadirnya instrumen hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk menikmati kekayaan negara,” ungkap Riyan.

IMM memandang bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan pemberantasan korupsi. Justru, ini merupakan awal dari pembuktian bahwa negara benar-benar memiliki keberanian untuk menghadirkan keadilan, memulihkan kerugian negara, dan memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh para pelakunya.

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Riyan juga menegaskan bahwa implementasi undang-undang tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Jangan sampai instrumen pemberantasan kejahatan justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.