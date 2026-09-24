DPR Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria, Wignyo Prasetyo: Kado Manis Untuk Petani

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang (UU) dalan Rapat Paripurna DPR RI Selasa (22/9/2026).

Pengesahan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Keputusan diambil secara bulat setelah aeluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan perserujuan terhadap RUU inisiatif DPR tersebut.

Menurut Dasco, regulasi baru ini menjadi babak baru hukum pertanahan di Indonesia untuk memperkuat Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA)

Sementara itu, aktivis 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo menganggap Undang Undang tersebut adalah kado paling manis, yang diketok palu dua hari sebelum peringatan Hari Tani Nasional 24 September.

"Undang Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria ini adalah kado paling manis yang dipersembahkan DPRRI untuk petani di hari jadinya 24 September 2026," ujar Wignyo dalam keterangan tertulisnya (24/9/2026).

Menurut Wignyo Undang Undang (UU) tentang Pengaturan Reforma Agraria memberikan jaminan perlindungan bagi petani dan masyarakat lainnya yang memperjuangkan hak atas tanah.

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"Setelah ditetapkannya undang undang ini, mulai saat ini juga dan ke depannya tidak boleh ada kriminalisasi terhadap para petani dan masyarakat marjinal lainnya yang sedang memperjuangkan dan mempertanahankan hak-hak mereka atas tanahnya," kata eksponen aktivis 98 ini.

Wignyo mengatakan bahwa penanganan konflik agraria selama ini sering diwarnai tindakan-tindakan represif dan intimidatif oleh aparat. Ia menilai setelah adanya Undang Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria penanganan konflik harus mengedepankan dialog dan dengan pendekatan humanis.