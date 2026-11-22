jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

DPR mengambil keputusan itu dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini terwujud lebih cepat dari target awal pada pertengahan Desember 2026.

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Regulasi baru ini mengatur mekanisme penyitaan dan pemulihan aset hasil tindak pidana ekonomi. Undang-undang tersebut juga membentuk Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Pemerintah dan parlemen berharap aturan ini menimbulkan efek jera, memiskinkan koruptor, serta memulihkan kerugian negara.

Namun, publik mempersoalkan absennya pasal mengenai peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar. Tanpa aturan tersebut, daya pukul regulasi ini dinilai masih tumpul.

Masyarakat juga mencemaskan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Aturan perampasan aset tanpa putusan pidana dikhawatirkan rawan menjadi alat bargaining atau tekanan politik. Harta milik warga yang sah terancam ikut terseret apabila pengawasan berjalan lemah.