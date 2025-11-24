DPR Sebut Kepemimpinan Mentan Amran Sulaiman Excellent
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat pujian dari para anggota DPR saat rapat kerja Komisi IV, Senin (24/11).
Salah satu pujian paling mengemuka datang dari Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (2001–2004).
Dia menyebut kepemimpinan Amran sebagai excellent dan membawa era baru kebangkitan pertanian Indonesia.
Sejak awal rapat, para anggota Komisi IV menilai bahwa kinerja Kementan mengalami lompatan signifikan mulai dari peningkatan produksi pangan, kenaikan nilai tukar petani (NTP), perbaikan tata kelola anggaran, hingga penguatan modernisasi pertanian, seluruhnya menunjukkan tren positif yang memantapkan transformasi pertanian nasional.
“Selamat, ini era kebangkitan pertanian seperti prediksi kami waktu RDP pertama,” ujar Rokhmin.
Capaian swasembada beras menjadi sorotan utama. Komisi IV menilai bahwa prestasi tersebut bukan hanya klaim administratif, tetapi terbukti melalui temuan lapangan.
“Fakta di lapangan, dari kunjungan kerja dan reses, memang betul bahwa insyaallah bisa mencapai swasembada beras tahun ini dengan target produksi 34 sekian juta ton. Padahal konsumsi nasional hanya sekitar 31 koma something juta ton,” ujar Rokhmin.
Tak hanya produksi, nilai tukar petani (NTP) juga menunjukkan tren positif yang dinilai sebagai bukti keberhasilan kebijakan perlindungan petani.
Keberhasilan Kementan dalam mengelola anggaran juga mendapat apresiasi besar. Realisasi anggaran yang cepat dan berdampak langsung.
