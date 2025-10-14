DPR Sentil Mekeu Purbaya, Kalimatnya Makjleb

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perhatian publik dengan gaya koboi dan berkomunikasi yang ceplas-ceplos.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyoroti gaya komunikasi bendahara negara tersebut. Sebab kata dia, Purbaya terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).

Meski menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia pun menyoroti komentar Purbaya soal pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri, sehingga anggaran MBG yang tidak terserap tak dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

Selain itu, dia juga menyoroti ketika Purbaya tiba-tiba langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68.

Menurut dia, kebijakan itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan DPR karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan.

"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” kata dia.