DPR Setop Tunjangan Perumahan dan Buat Moratorium Kunker Luar Negeri

Ilustrasi suasana Paripurna DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pimpinan parlemen sudah membuat keputusan berisi enam poin, pada Kamis (4/9) kemarin.

Diketahui, hasil keputusan itu diperoleh setelah pimpinan DPR RI melaksanakan rapat dengan ketua dan wakil ketua fraksi-fraksi di parlemen.

Hasil keputusan pimpinan DPR RI ditandatangani oleh Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menyebutkan poin pertama hasil dari rapat menyatakan DPR RI menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan.

"Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 agustus 2025," kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

Dasco tampak ditemani dua Wakil Ketua DPR RI lain, yakni Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ini.

Kedua, kata Dasco, DPR RI dalam rapat Kamis kemarin membuat moratorium kunjungan kerja keluar negeri.

"Terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan," ujar Ketua Harian Gerindra itu.

DPR RI membuat enam poin keputusan setelah dilakukan rapat pada Kamis (4/9) kemarin. Apa saja isinya?

