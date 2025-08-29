DPR Setujui Naturalisasi 9 Atlet Sepak Bola dan Hoki Es, Begini Kata Wamenpora Taufik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menghadiri Rapat Kerja (Raker) secara berurutan dengan Komisi XIII dan Komisi X DPR pada Selasa (26/8) pagi.

Agenda raker, yaitu permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada sembilan atlet.

Mereka adalah dua atlet sepak bola putra Mauro Nils Zijlstra dan Miliano Jonathans; tiga atlet sepak bola putri Isabel Corian Kopp, Isabelle Notet, dan Pauline Jeanette van de Pol; serta empat atlet hoki es meliputi Savelii Mochanov, Evgenii Nurislamov, Artem Bezrukov, dan Adel Khabibullin.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap berbagai program keolahragaan yang dilakukan demi tercapai prestasi yang membanggakan di tingkat internasional," ucap Wamenpora Taufik yang hadiri mewakili Menpora Dito Ariotedjo saat mengawali pemaparannya.

Wamenpora Taufik membeberkan pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan rekomendasi naturalisasi terhadap para atlet tersebut.

Untuk para atlet sepak bola, pertimbangan diberikan atas keinginan masing-masing atlet, karena dibutuhkan untuk memperkuat Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang.

"Selain itu, untuk memperkuat kedalaman skuad timnas, mereka dibutuhkan untuk transfer knowledge atau melengkapi kemampuan pesepak bola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional sepak bola maupun liga profesional," ungkap Wamenpora Taufik.

Senada, pertimbangan untuk para atlet hoki es, yaitu keinginan masing-masing atlet karena dibutuhkan memperkuat Timnas Hoki Es Indonesia dalam mencapai target jangka pendek dan jangka panjang.