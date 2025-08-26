DPR Setujui Naturalisasi Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans

jpnn.com, JAKARTA - DPR menyetujui naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia Mauro Zijlstra (20) dan Miliano Jonathans (21).

Mauro (penyerang tengah) dan Miliano (penyerang sayap) menjadi dua dari lima pesepak bola putra dan putri yang akan dinaturalisasi.

Selain dua pemain itu, dari sektor timnas putri terdapat Isabel Kopp (23 tahun/bek kanan), Pauline van de Pol (22 tahun/bek kiri), dan Isabelle Nottet (22 tahun/penyerang sayap).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan penghargaan kepada DPR atas langkah cepat dan dukungan penuh menyetujui proses naturalisasi dalam Rapat Kerja Bersama di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa.

"Persetujuan dari para wakil rakyat yang terhormat ini bukan hanya soal teknis sepak bola, tapi juga tentang mimpi besar bangsa. Saya berterima kasih kepada Komisi X dan XIII atas komitmen dan dukungan terhadap kemajuan sepak bola Indonesia," kata Erick Thohir di Gedung DPR/MPR, Selasa.

Dengan persetujuan ini, maka proses keabsahan kelima pemain ini akan dilanjutkan ke rapat paripurna DPR, sebelum diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh Surat Keputusan Presiden (Keppres) sebagai syarat pengambilan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Tentang kehadiran Mauro dan Miliano, Erick menegaskan kehadiran pemain kelahiran Belanda itu sangat krusial untuk memperkuat timnas Indonesia senior dan U-23 dalam menghadapi sejumlah ajang penting hingga akhir tahun.

Indonesia dalam waktu dekat akan mengikuti dua ajang di Sidoarjo dan Surabaya, yaitu Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 untuk timnas U-23 dan FIFA Match Day bulan September melawan Lebanon untuk timnas senior.