DPR Soroti Karhutla Way Kambas yang Meluas hingga 7.000 Hektare

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, berdampak pada konservasi satwa, pariwisata, dan ekonomi warga.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran yang melanda kawasan konservasi tersebut.

Dia menegaskan upaya pemadaman harus dilakukan secara maksimal agar api tidak terus meluas dan menimbulkan kerusakan lebih besar.

“Kami prihatin dengan kebakaran yang terus terjadi di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Pemerintah harus memaksimalkan upaya pemadaman dan memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi meluas,” kata Chusnunia, Selasa (27/10).

Berdasarkan data Balai TNWK yang dikutip dalam pemberitaan, tercatat 21 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 7.000 hektare.

Kondisi vegetasi semak belukar dan lahan bergambut membuat penanganan kebakaran semakin sulit. Api bahkan berpotensi bertahan di dalam lapisan tanah dan kembali menyala saat kondisi mendukung.

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Legislator Fraksi PKB itu mengingatkan, dampak karhutla tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan daya tarik wisata Way Kambas.

Kerusakan vegetasi, asap, dan terganggunya habitat satwa liar berpotensi mengurangi kenyamanan serta keamanan pengunjung.