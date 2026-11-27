jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengusulkan kenaikan gaji guru di Indonesia hingga mencapai Rp20 juta per bulan mengingat pengabdian para tenaga pengajar dalam mendidik generasi penerus bangsa.

"Gaji guru perlu ditingkatkan dan seharusnya bisa mencapai Rp20 juta per bulan. Mereka berhak mendapat kesejahteraan yang layak, terutama guru-guru yang bekerja dan tetap berangkat mengajar ke sekolah dalam kondisi terbatas," katanya di Jakarta, Jumat (27/11).

Menurut dia, dedikasi guru perlu mendapat komitmen negara dengan memberikan jaminan dan kepastian kesejahteraan. Ia menekankan, negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun tidak.

Legislator bidang pemerintahan dalam negeri itu menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, jumlah guru berstatus PNS di Indonesia mencapai 1.101.103 orang per 30 Juni 2026.

Mardani mengakui aspirasi peningkatan gaji guru hingga Rp20 juta per bulan akan sulit jika diberlakukan secara langsung. Namun, dia optimistis kenaikan gaji guru dapat dilakukan secara bertahap.

"Dibuat secara bertahap dan berjenjang. Di awal bisa naik dari yang sekarang Rp3-5 juta ke Rp5-7 juta, terus Rp7-9 juta. Di tahun ketujuh sudah di angka Rp15 jutaan dan seterusnya," katanya.

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Selain itu, dia juga menyoroti nasib guru non-PNS. "Guru-guru honorer ini punya jasa yang sangat besar, tapi kesejahteraannya masih sangat minim," ujarnya.

Sehubungan dengan akan berakhirnya status guru non-PNS atau honorer di sekolah negeri mulai 31 Desember 2026, Mardani meminta pemerintah menjamin kejelasan karier mereka. Jika masa kerja akan berakhir, ia mengatakan guru honorer perlu menerima jawaban tertulis tentang kelanjutan penugasan dan langkah yang dapat ditempuh dengan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri.