DPR Wanti-wanti Bea Cukai, Manfaatkan Setahun Berbenah, Cegah Pembekuan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun menyoroti tenggat waktu yang diberikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada Bea Cukai untuk berbenah.

Dia menilai waktu setahun yang diberikan Menkeu sangat krusial bagi institusi tersebut untuk membuktikan kinerja institusi.

"Menteri Keuangan, kan, masih memberi kesempatan satu tahun, kan? Lah, kesempatan satu tahun itu gunakan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Bea dan Cukai, seluruh Indonesia, untuk berintrospeksi diri," kata Misbakhun di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Misbakhun berharap seluruh pegawai dapat menyelaraskan langkah dengan instruksi pimpinan.

Dia menegaskan kepatuhan terhadap arahan menjadi kunci dalam masa evaluasi ini.

"Bagaimana mereka bisa mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, dan mengikuti semua keinginannya Menteri Keuangan yang mendapat arahan dari Bapak Presiden. Lah, itu," imbuhnya.

Politisi kelahiran Pasuruan tersebut mewanti-wanti agar ancaman pembekuan tersebut tidak sampai menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, dia meminta adanya perbaikan nyata untuk menjawab kekhawatiran publik.