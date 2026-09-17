DPRD dan Kejari Kota Bogor Perkuat Kerja Sama Pengawasan dan Pendampingan Hukum

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor Agus Wirawan Eko Saputro di Kantor DPRD Kota Bogor, Selasa (15/9).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adityawarman mengatakan DPRD Kota Bogor terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk mendukung kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat.

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“Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Kejari. Hubungan DPRD dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor selama ini sudah terjalin sangat erat dan baik. DPRD siap bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan Kota Bogor,” ujar Adityawarman.

Dia mengatakan kerja sama kedua lembaga sebelumnya telah diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor pada 13 Mei 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup pendampingan hukum untuk mendukung fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.

Pendampingan hukum tersebut diharapkan dapat membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas legislatif.

Sementara itu, Kajari Kota Bogor Agus Wirawan Eko Saputro mengatakan kunjungannya bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan DPRD.