DPRD DKI Berharap Ranperda Rusun Memperjelas Hak, Kewajiban dan Larangan Semua Pihak

jpnn.com, JAKARTA - Kepastian hak, kewajiban, dan batas kewenangan setiap pihak dalam pengelolaan rumah susun (rusun) menjadi perhatian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Dalam pembahasan, DPRD fokus menyusun ketentuan lebih spesifik mulai dari penghuni, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), pengembang, pengelola, hingga pemerintah daerah.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan aturan lebih rinci diperlukan agar seluruh pihak memahami hak dan tanggung jawab masing-masing.

Dengan demikian, pengelolaan rusun dapat berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan dominasi kewenangan maupun persoalan yang merugikan penghuni.

“Jadi kami nanti ingin memperkuat Perda ini, mendetailkan lagi tentang pengelolaan, apa yang boleh, apa yang tidak,” kata Abdul Aziz, Selasa (10/11).

Dia menjelaskan materi Ranperda nantinya perlu mengatur secara jelas mencakup perilaku dan tanggung jawab penghuni, kewenangan P3SRS, kewajiban pengembang, tanggung jawab pengelola, hingga peran pemerintah dalam penyelenggaraan rumah susun.

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Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada penghuni, terutama dalam memperoleh hak atas hunian dan pelayanan pengelolaan yang sesuai ketentuan.

Di sisi lain, setiap pihak juga memiliki batas kewenangan yang tegas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan lingkungan rusun.