DPRD DKI Dorong Anggaran Rp1,5 T untuk Menata Kampung Kumuh Sentuh Ekonomi Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar program penataan kampung kumuh dievaluasi secara menyeluruh.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike berharap penataan kawasan permukiman dan revitalisasi rumah susun (rusun) di Jakarta tidak hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.
Untuk itu, Komisi D DPRD DKI mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pemberdayaan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan sosial warga dalam alokasi anggaran Rp1,5 triliun pada rancangan APBD 2027.
"Kami mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas," ujar Yuke dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (9/11).
Yuke juga menekankan pembangunan fasilitas lingkungan perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan agar warga tidak hanya menikmati lingkungan yang lebih tertata, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Perhatian serupa diberikan terhadap revitalisasi rusun.
Komisi D DPRD DKI menilai pembenahan fasilitas harus memastikan seluruh penghuni memperoleh akses yang setara, termasuk penyandang disabilitas.
Dinas PRKP diminta menginventarisasi rusun yang fasilitasnya belum ramah disabilitas sebagai dasar penyusunan prioritas perbaikan.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyoroti program penataan kawasan permukiman dan revitalisasi rusun yang dianggarkan Rp1,5 trilun pada 2027
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