DPRD DKI Dorong Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Diperkuat

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah fasilitas di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard menilai fasilitas di TIM masih perlu pembenahan.

Gusti mengatakan perbaikan fasilitas bertujuan agar TIM tidak hanya menjadi ruang hiburan.

Namun, semakin kuat sebagai pusat edukasi dan kebudayaan masyarakat.

Hal itu diungkap Gusti Arief Yulifard seusai berkunjung ke kawasan TIM, beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi E DPRD DKI meninjau sejumlah fasilitas, antara lain, Perpustakaan HB Jassin, Planetarium, serta fasilitas pendukung lainnya.

Gusti mengatakan pelayanan di Perpustakaan HB Jassin secara umum sudah berjalan baik. Hanya saja, masih terdapat kekurangan yang perlu perbaikan.

“Tetapi secara pelayanan sudah maksimal,” ujar Gusti dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (24/9).