DPRD DKI Dorong Pemerataan Penghijauan, Warga Jakut Butuh Lingkungan Lebih Teduh

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyoroti keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) serta minimnya taman di sejumlah permukiman.

Kondisi tersebut dirasakan warga Jakarta Utara (Jakut) yang membutuhkan lingkungan lebih hijau, teduh dan nyaman.

Inilah yang menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta agar kebutuhan lingkungan yang sehat dapat dirasakan secara lebih merata.

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Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Idris meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan penghijauan di Jakarta Utara.

Menurut Idris, upaya tersebut perlu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan program dan anggaran tahun 2027.

"Tolong Jakarta Utara itu dihijaukan, karena saya melihat di wilayah ini, Jakarta Utara lah yang paling butuh perhatian khusus terkait dengan taman," kata Idris dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (12/11).

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Idris mencontohkan kawasan Koja dan Lagoa yang masih menghadapi keterbatasan ruang terbuka untuk fasilitas publik.

Padahal, keberadaan taman tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi tempat warga beraktivitas, berinteraksi, dan memberikan ruang bermain yang lebih aman bagi anak-anak.