DPRD DKI Dorong Pendidikan Berkeadilan Lewat Pemberian Dana Hibah ke Madrasah Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus memastikan Program 20 Madrasah Swasta Gratis terealisasi secara tepat sasaran pada 2027, sehingga peserta didik merasakan manfaat dari penyaluran dana hibah.

Selain itu diharapkan tidak ada lagi pungutan tambahan oleh pihak sekolah maupun yayasan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta membahas Ranperda APBD 2027, Selasa (10/11).

Koordinator Komisi E yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menilai program tersebut perlu dukungan regulasi yang jelas.

Pasalnya, madrasah berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda dengan sekolah swasta umum.

“Kalau ini sudah dikasih gratis, juga harus bikin secara regulasi yang bisa kami pantau,” kata Rany dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (11/11).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi E DPRD DKI M. Subki menyambut baik rencana pemberian hibah kepada madrasah.

Menurut Subki, kebijakan tersebut sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan di Jakarta.