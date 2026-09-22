DPRD DKI Dorong Planetarium Jakarta Jadi Ikon Wisata Edukasi, Begini Sarannya
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengungkapkan Planetarium Jakarta punya potensi sebagai ikon wisata edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar.
Hal mengemuka setelah Komisi E DPRD DKI Jakarta meninjau kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (21/9).
Rany Mauliani mengatakan Planetarium Jakarta punya nilai sejarah yang kuat sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak.
“Waktu (saya) kecil, ini adalah ikonnya pendidikan untuk anak-anak sekolah,” ujar Rany yang juga Koordinator Komisi E DPRD DKI.
Menurut dia, keberadaan planetarium merupakan fasilitas edukasi yang bernilai. Tidak semua negara memiliki sarana serupa.
Karena itu, fasilitas tersebut perlu pemeliharaan.
Harapannya, Planetarium Jakarta terus berkembang sehingga, anak-anak Jakarta memiliki ruang edukasi.
“Sehingga anak-anak Jakarta bisa menikmati Planetarium, seperti kita menikmati pada hari ini,” tutur Rany.
Komisi E DPRD DKI mendorong TIM dan Planetarium Jakarta menjadi kon wisata edukasi untuk masyarakat
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