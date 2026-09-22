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DPRD DKI Dorong Planetarium Jakarta Jadi Ikon Wisata Edukasi, Begini Sarannya

DPRD DKI Dorong Planetarium Jakarta Jadi Ikon Wisata Edukasi, Begini Sarannya
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Komisi E DPRD DKI Jakarta saat meninjau kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (21/9). Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengungkapkan Planetarium Jakarta punya potensi sebagai ikon wisata edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar.

Hal mengemuka setelah Komisi E DPRD DKI Jakarta meninjau kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (21/9).

Rany Mauliani mengatakan Planetarium Jakarta punya nilai sejarah yang kuat sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak.

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“Waktu (saya) kecil, ini adalah ikonnya pendidikan untuk anak-anak sekolah,” ujar Rany yang juga Koordinator Komisi E DPRD DKI.

Menurut dia, keberadaan planetarium merupakan fasilitas edukasi yang bernilai. Tidak semua negara memiliki sarana serupa.

Karena itu, fasilitas tersebut perlu pemeliharaan.

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Harapannya, Planetarium Jakarta terus berkembang sehingga, anak-anak Jakarta memiliki ruang edukasi.

“Sehingga anak-anak Jakarta bisa menikmati Planetarium, seperti kita menikmati pada hari ini,” tutur Rany.

Komisi E DPRD DKI mendorong TIM dan Planetarium Jakarta menjadi kon wisata edukasi untuk masyarakat

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