menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » DPRD DKI Dukung Gubernur Pramono Anung Kaji Usulan CFD Jakarta Dua Kali Sepekan

DPRD DKI Dukung Gubernur Pramono Anung Kaji Usulan CFD Jakarta Dua Kali Sepekan

DPRD DKI Dukung Gubernur Pramono Anung Kaji Usulan CFD Jakarta Dua Kali Sepekan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono mendukung langkah Gubernur Pramono Anung yang tidak terburu-buru mengambil keputusan atas usulan CFD Jakarta dua kali sepekan. Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Rencana penambahan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jakarta menjadi dua kali dalam sepekan perlu kajian menyeluruh.

DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur Pramono Anung yang tidak terburu-buru mengambil keputusan atas usulan tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan penambahan hari CFD harus mempertimbangkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan warga.

Baca Juga:

“Kami mendukung sikap Gubernur Pramono Anung untuk mengkaji usulan CFD dua kali sepekan. Penambahan hari CFD harus didukung kajian komprehensif,” kata Mujiyono dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (22/9).

Menurut Mujiyono, kebijakan tersebut butuh kajian agar tak sekadar menambah frekuensi CFD, melainkan manfaat bagi masyarakat.

Mujiyono menilai Sabtu dan Minggu dapat menjadi pilihan karena hari libur.

Baca Juga:

Pelaksanaan CFD pada kedua hari tersebut juga berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap ruang publik untuk berolahraga dan beraktivitas.

“Kami berharap Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Mujiyono mendukung Gubernur Pramono Anung yang tidak terburu-buru mengambil keputusan atas usulan CFD Jakarta dua kali sepekan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI