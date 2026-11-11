DPRD DKI Ingin Jakarta Menjadi Kota Ramah Hobi dan Kreativitas Generasi Z
jpnn.com, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) memperbanyak festival berbasis komunitas, mulai dari fesyen, gim, robotik, hingga olahraga, agar Jakarta semakin ramah bagi generasi Z.
Pasalnya, generasi muda Jakarta perlu memiliki lebih banyak ruang untuk menyalurkan minat, hobi, dan kreativitas sesuai perkembangan zaman.
Anggota Komisi B DPRD DKI Ahmad Moetaba menilai kegiatan kreatif berbasis komunitas memiliki daya tarik besar bagi anak muda sekaligus menjadi sarana untuk mengembangkan potensi dan memperluas jejaring.
Dia mengapresiasi penyelenggaraan festival yang sebelumnya digelar Disparekraf DKI Jakarta karena berhasil menarik antusiasme pengunjung, terutama dari kalangan generasi muda.
Berdasarkan pengamatannya saat menghadiri kegiatan tersebut, jumlah pengunjung pada hari pertama mencapai sekitar 1.400 orang.
Menariknya, seluruh transaksi dalam kegiatan itu telah memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Itu menurut saya luar biasa sekali. Yang datang anak muda, enggak ada orang-orang tua. Mungkin saya yang paling tua di sana karena kebetulan saya mampir saja,” ujar Ahmad dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (11/11).
Menurut Ahmad, tingginya antusiasme tersebut menjadi gambaran bahwa kegiatan yang sesuai dengan minat anak muda memiliki potensi untuk terus dikembangkan.
Komisi B DPRD DKI menilai generasi muda Jakarta perlu memiliki lebih banyak ruang untuk menyalurkan minat, hobi, dan kreativitas sesuai perkembangan zaman
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