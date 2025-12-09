menu
DPRD DKI Jakarta Bakal Gelar BK Award dan Galang Donasi untuk Bencana Sumatra
Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta konferensi pers mengenai BK Award 2025 dan penggalangan donasi untuk bencana banjir dan longsor Aceh-Sumatera, pada Senin (8/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta bakal melakukan penggalangan donasi untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Yudha Permana mengatakan DPRD ingin turut berperan membantu korban yang terdampak bencana.

“DPRD DKI Jakarta tidak boleh hanya menjadi lembaga penilai kinerja. Kami harus hadir, peduli, dan bertanggung jawab secara moral untuk membantu mereka,” ujar Yudha di gedung DPRD DKI, pada Senin (9/12).

Yudha menuturkan donasi tidak hanya berasal dari para anggota DPRD DKI, tetapi akan dibuka untuk umum termasuk Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Dinas, para Direktur Utama BUMD, hingga masyarakat.

Penggalangan donasi itu akan dilakukan pada Sabtu (13/12) mendatang bertempat di Ruang Paripurna DPRD DKI.

“Dan InsyaAllah harapan kami adalah seluruh warga, anggota DPRD, pimpinan, gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya mau memberikan donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Intinya donasi ini sifatnya ikhlas,” jelasnya.

Menurut dia, tak ada patokan besaran donasi yang harus disumbangkan.

Namun, DPRD DKI berharap bisa memperoleh lebih dari Rp 500 juta saat hari penggalangan donasi.

