DPRD DKI Kembali Dorong Pemprov Jakarta Memasukkan Madrasah ke Program Sekolah Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta kembali mendorong madrasah masuk ke dalam program sekolah gratis di 2027.

Menurut Anggota Komisi E Astrid Khairunnisha atau yang akrab dikenal Astrid Kuya, sekolah gratis yang telah dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta telah banyak membantu warga, terutama mereka dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Maka alangkah indahnya kalau sekolah madrasah juga digratiskan. Banyak juga orang tua yang anaknya masuk madrasah dan kondisi ekonominya sulit," kata Astrid Kuya dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Baca Juga: FPKS DPRD DKI Minta Gubernur Pramono Tinjau Ulang Konser Andrea Bocelli di Jakarta

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah berulang kali mengusulkan agar sekolah bersegmen agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) masuk dalam program sekolah gratis.

Hanya saja, sekolah-sekolah tersebut ada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Perbedaan kewenangan tersebut membuat mekanisme pembiayaan sekolah bersegmen agama tidak bisa disamakan dengan sekolah swasta umum hingga sekolah luar biasa (SLB) di Jakarta yang telah lebih dulu digratiskan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut penambahan sekolah swasta, termasuk peluang memasukkan madarasah ke program sekolah gratis dapat dilakukan jika anggaran memungkinkan.

Tentu ketika berbicara anggaran perlu kesepakatan dan pemahaman yang sama bersama DPRD DKI Jakarta.