jpnn.com, JAKARTA - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mematangkan berbagai aspek operasional dan tata kelola sebelum memperluas lini bisnis ke sektor transportasi perairan, pendidikan, hingga udara.

Hal tersebut menjadi perhatian Komisi B DPRD DKI dalam rapat kerja bersama PT Transjakarta untuk membahas pengembangan usaha perusahaan ke depan, termasuk rencana pengoperasian Transjakarta Laut, Selasa (24/11).

Ketua Komisi B DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengatakan pengembangan Transjakarta Laut harus disertai kejelasan pembagian kewenangan antara operator dan regulator, termasuk mekanisme pengalihan aset dari Dinas Perhubungan kepada Transjakarta.

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“Bagaimana pembagian tugas antara operator dan regulator. Operatornya nanti di Transjakarta, sementara regulator tetap di Dinas Perhubungan. Kami juga ingin memastikan bagaimana pengalihan aset dari Dishub ke Transjakarta,” kata Nova dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (25/11).

Selain kesiapan armada yang pada tahap awal direncanakan sebanyak 10 kapal, Komisi B DPRD DKI juga menyoroti keberlanjutan sumber daya manusia (SDM), termasuk nasib Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang selama ini bekerja di Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan.

"Proses transisi SDM tersebut perlu dikoordinasikan secara matang agar keberlanjutan pekerjaan dan operasional layanan tetap terjaga," ungkap Nova.

Komisi B DPRD DKI juga meminta kejelasan skema tarif, baik untuk layanan komersial maupun kategori layanan lainnya, agar pengembangan transportasi perairan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Selain Transjakarta Laut, pengembangan bisnis perusahaan juga mencakup Transjakarta Academy, rencana layanan angkutan udara, serta pengelolaan dan revitalisasi halte melalui pengembangan anak usaha.