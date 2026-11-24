DPRD DKI Minta Alumni Beasiswa LPDP Ditarget Jadi SDM Strategis Pembangunan Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Program Beasiswa LPDP atau Mahasiswa Unggul DKI Jakarta diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard mengatakan bidang studi yang ditawarkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov Jakarta.
Dengan begitu, para penerima beasiswa dapat berkontribusi langsung setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jurusan yang dipilih harus memang dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Harapannya, setelah lulus dari program LPDP, mereka dapat turut serta membawa perubahan terkait problematika yang ada di Jakarta,” kata Raden Gusti.
Dia mencontohkan kebutuhan tenaga ahli di bidang kesehatan, seperti dokter spesialis, serta bidang infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan banjir perlu menjadi perhatian dalam penentuan prioritas program studi.
"Ini penting agar investasi pemerintah dalam pengembangan SDM dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Jakarta," terang Raden Gusti.
Di sisi lain, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga meminta pelaksanaan program beasiswa tersebut mengedepankan transparansi dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Program ini harus memberikan kesempatan yang adil bagi warga berprestasi, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard menyampaikan harapannya terkait program beasiswa LPDP atau Mahasiswa Unggul Jakarta
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