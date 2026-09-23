DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Siaga Hadapi Dampak Cuaca Panas Ekstrem

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Judhistira Hermawan mengingatkan ancaman cuaca panas dalam beberapa pekan ke depan perlu diantisipasi sebagai persoalan kesehatan publik.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah perlindungan warga sebelum dampak panas ekstrem meluas.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi periode kering hingga memasuki Oktober 2026.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta itu mengatakan kondisi tersebut memerlukan kesiapsiagaan menghadapi paparan panas, terutama bagi kelompok rentan.

Menurut Judhistira, pemerintah dapat menggunakan panduan Heat-Health Action Plans (HHAPs) atau rencana aksi kesehatan terkait panas dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai salah satu rujukan.

WHO/Europe pada Juni 2026 menerbitkan edisi kedua Heat-Health Action Plans Guidance.

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Panduan tersebut memuat kerangka delapan elemen untuk memperkuat kesiapsiagaan, peringatan, respons, perlindungan kelompok rentan, hingga evaluasi penanganan dampak panas ekstrem.

“Ini bisa menjadi salah satu acuan menghadapi cuaca panas,” ujar Judhistira dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Rabu (23/9).