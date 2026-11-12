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DPRD DKI Sahkan Perda Pembangunan Keluarga, Jadi Landasan Perkuat Perlindungan Warga

DPRD DKI Sahkan Perda Pembangunan Keluarga, Jadi Landasan Perkuat Perlindungan Warga
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Ketua Bapemperda Abdul Aziz saat membacakan laporan Ranperda Pembangunan Keluarga dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (11/11).

Persetujuan tersebut menjadi langkah penting menghadirkan payung hukum yang mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas sektor, mulai dari pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan mental, hingga perlindungan anak.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz dalam laporannya menyampaikan pembentukan regulasi tersebut dilatarbelakangi berbagai tantangan pembangunan keluarga di Jakarta.

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"Salah satunya tecermin dari capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta sebesar 63,59 yang masih berada di bawah rata-rata nasional," kata Aziz.

Dia mengungkapkan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan, antara lain tingginya arus urbanisasi, keterbatasan hunian layak, serta kerentanan ekonomi masyarakat, terutama akibat dominasi sektor informal.

Selain itu, tekanan kehidupan perkotaan juga berkontribusi terhadap persoalan perceraian, keluarga dengan orang tua tunggal, serta meningkatnya masalah psikososial dan kesehatan mental.

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Aziz menjelaskan, setelah melalui harmonisasi dan penyelarasan materi, Ranperda tersebut disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal.

Substansinya mencakup berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses permodalan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, hingga literasi digital untuk perlindungan anak.

Perda Pembangunan Keluarga yang baru disahkan DPRD DKI Jakarta diharapkan menjadi landasan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan warga

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