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DPRD DKI Usul Pembentukan Pansus Pangan Bersubsidi, Ini Tujuannya

DPRD DKI Usul Pembentukan Pansus Pangan Bersubsidi, Ini Tujuannya
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Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh Foto: dok.DDJP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pangan Bersubsidi.

Tujuannya, mendalami berbagai persoalan pelaksanaan di lapangan.

“Komisi B secara resmi mengusulkan pembentukan Pansus Pangan Bersubsidi,” ujar Nova saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (14/9).

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Dia berharap Pansus mendalami persoalan pangan bersubsidi secara lebih komprehensif.

Usulan itu akan masuk dalam agenda kerja resmi Komisi B.

Dengan demikian, memperkuat pengawasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pangan Bersubsidi.

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Komisi B juga merekomendasikan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) segera menyusun model mitigasi strategis.
Mengantisipasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pangan bersubsidi.

Langkah mitigasi tersebut, mencakup penyesuaian mekanisme distribusi, pemberian prioritas bagi kelompok rentan, serta penguatan sistem pengawasan guna mencegah praktik percaloan.

Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pangan Bersubsidi.

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