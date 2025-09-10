menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » DPRD Jabar Tetapkan Cirebon Timur Jadi CDPOB

DPRD Jabar Tetapkan Cirebon Timur Jadi CDPOB

DPRD Jabar Tetapkan Cirebon Timur Jadi CDPOB
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung DPRD Jabar. Foto: IST - diambil dari radarbandung

jpnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) resmi menetapkan Cirebon Utara sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). 

Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Rabu (10/9/2025). 

Keputusan tersebut menandai langkah penting bagi pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon, yang selama ini terus diperjuangkan oleh masyarakat di kawasan timur. 

Baca Juga:

Dengan status CDPOB, Cirebon Timur akan menjalani masa persiapan sebelum resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan hasil perjuangan panjang masyarakat setempat yang sejak lama ingin membentuk kabupaten baru.

"Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Terimakasih kepada rakyat Cirebon Timur," kata Ono dalam rapat paripurna.

Baca Juga:

Selanjut, Ono meminta persetujuan forum apakah usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi I dapat disetujuiatau tidak.

Peserta sidang pun sepakat memberi persetujuan. "Setuju," ucap anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna disambut teriakan dan sambutan tepuk tangan dari Forum Cirebon Timur Mandiri yang hadir.

Cirebon Timur resmi ditetapkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) oleh DPRD Jabar. Simak penjelasannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI