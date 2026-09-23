DPRD Kota Bekasi Desak Pemprov DKI Turun ke Bantargebang, Ada Persoalan Serius

jpnn.com, BEKASI - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengambil langkah yang berpotensi mengurangi beban fiskalnya kepada Kota Bekasi dengan hanya melihat persoalan sampah dari sisi tonase dan anggaran kompensasi atau Bandek.

Menurut Latu, persoalan Bantargebang jauh lebih besar daripada sekadar menghitung berapa ton sampah Jakarta yang masuk ke Kota Bekasi dan berapa besar kompensasi yang diterima pemerintah daerah.

“Jangan sampai Pemprov DKI hanya melihat Bantargebang dari angka tonase dan anggaran Bandek. Jangan cuci tangan. Ada persoalan sosial dan ekologis yang harus dilihat secara langsung,” tegas Latu.

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Dia bahkan mendesak anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk turun langsung ke kawasan Bantargebang dan melihat kondisi lapangan secara menyeluruh.

“Saya mendesak teman-teman anggota DPRD DKI Jakarta datang langsung ke Bantargebang. Jangan hanya melihat data di atas meja. Lihat masyarakatnya, lihat lingkungannya, lihat bagaimana aktivitas persampahan selama puluhan tahun memberikan dampak terhadap warga Kota Bekasi,” ujarnya.

Menurut Latu, Bantargebang merupakan wilayah yang selama bertahun-tahun menanggung konsekuensi dari kebutuhan pengelolaan sampah Jakarta.

Karena itu, pembahasan kerja sama DKI Jakarta dengan Kota Bekasi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni keadilan ekologis dan keadilan sosial.

Latu menilai jika pembahasan hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah yang dikirim Jakarta, maka ada risiko persoalan yang lebih mendasar justru terabaikan.