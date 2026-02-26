DPRD Kota Bogor Apresiasi BIIFest, Sinergikan Syiar dan UMKM

menu
Anggota DPRD Kota Bogor mengapresiasi BIIFest 2026 yang memadukan syiar Islam dan pemberdayaan UMKM lokal. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, mengapresiasi penyelenggaraan Bogor ICMI Islami Festival (BIIFest) 2026, yang dinilai berhasil memadukan syiar keagamaan dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan Zakiyah saat menghadiri pembukaan BIIFest di Botani Square, beberapa waktu lalu.

Dia menilai langkah ICMI Orda Kota Bogor mengemas kegiatan keagamaan dengan sentuhan ekonomi kreatif merupakan model syiar yang relevan bagi masyarakat modern.

Menurut Zakiyah, festival ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bukti nyata peran cendekiawan muslim dalam merangkul dan memberdayakan pelaku UMKM lokal di Kota Bogor.

Dia menilai rangkaian kegiatan, mulai dari workshop tematik hingga pembagian takjil, berlangsung inklusif dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keberadaan booth produk lokal UMKM, lanjut Zakiyah, menunjukkan kepedulian ICMI terhadap perputaran ekonomi daerah sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku usaha kecil.

Menurut Zaiyah, apa pun bentuk kegiatan yang berkaitan dengan syiar Islam tentu harus kita dukung dan publikasikan.

"ICMI telah membuktikan bahwa kegiatan yang baik, jika dikelola dengan profesional seperti ini, akan menarik minat masyarakat luas,” ujar Zakiyah.

