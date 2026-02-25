DPRD Kota Bogor Apresiasi Peluncuran Ambulans Gratis PWI

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengapresiasi kehadiran ambulans Andalan PWI Kota Bogor.

Ambulans tersebut diluncurkan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Apresiasi tersebut disampaikan Adityawarman saat menghadiri peluncuran ambulans di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal. Ia hadir bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor.

Adityawarman menilai langkah PWI menghadirkan ambulans gratis merupakan wujud nyata kepedulian insan pers terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang layanan darurat kesehatan.

“Kolaborasi ini menjadi modal utama dalam membangun Kota Bogor. Kami sangat mengapresiasi PWI yang hari ini tidak sekadar melaksanakan seremoni, tetapi juga meluncurkan ambulans gratis untuk masyarakat,” ujar Adityawarman.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Bogor, legislatif, dan insan pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi warga.

Menurut Adityawarman, kehadiran ambulans tersebut diharapkan mampu mempercepat respons layanan kesehatan sekaligus memperluas manfaat sosial dari peringatan HPN dan HUT PWI.

Ia juga berharap program sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi berbagai elemen di Kota Bogor untuk memperkuat kepedulian kemanusiaan.