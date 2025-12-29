DPRD Kota Bogor Dukung Peningkatan Layanan Emergensi PSC Gesit 119

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, seiring hadirnya Gedung UPTD Public Safety Center (PSC) Gesit 119.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat layanan kegawatdaruratan yang terpadu dan responsif bagi warga Kota Bogor.

Adityawarman mengatakan, PSC 119 menjadi bukti bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor.

Keberadaan pusat layanan darurat ini dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pertolongan medis yang cepat dan terkoordinasi.

“Pusat layanan kegawatdaruratan terpadu seperti PSC 119 akan mempercepat pelayanan medis darurat dan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan pertolongan cepat,” ujar Adityawarman dalam keterangannya, Senin (29/12).

Dia menambahkan, PSC 119 melengkapi jaringan fasilitas kesehatan yang telah ada di Kota Bogor.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kota Bogor saat ini memiliki 20 rumah sakit, 25 puskesmas, dan 38 klinik pratama yang dinilai telah memenuhi rasio fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bogor telah mencapai lebih dari 101 persen, yang menunjukkan hampir seluruh warga memiliki akses jaminan kesehatan.