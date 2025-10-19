DPRD Kota Bogor Genjot Lapangan Kerja Baru Lewat Job Fair 2025
jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, meresmikan kegiatan Job Fair 2025 Kota Bogor yang berlangsung selama tiga hari, di Plaza Jambu Dua, Warung Jambu, Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Adityawarman menyebut kegiatan ini sebagai angin segar bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor. Ini menjadi oase di tengah kondisi perekonomian kita yang penuh tantangan,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor yang telah menggelar kegiatan ini untuk ketiga kalinya.
Menurutnya, job fair menjadi langkah konkret dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“DPRD mengucapkan apresiasi kepada Disnaker yang terus berkomitmen membantu masyarakat. Kegiatan ini bermanfaat terutama untuk menekan angka pengangguran terbuka sekaligus upaya mensejahterakan masyarakat Kota Bogor,” tambahnya.
Selain itu, Adityawarman juga memberikan apresiasi kepada 40 perusahaan lokal dan nasional yang berpartisipasi.
“Semoga para pimpinan perusahaan, usahanya makin maju sehingga bisa merekrut tenaga dari Kota Bogor makin banyak lagi,” tutur legislator dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil membuka Job Fair 2025 untuk tekan pengangguran.
