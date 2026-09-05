DPRD Kota Pekanbaru: Pemko Realisasikan Aspirasi Masyarakat, Jalan Banyak Diperbaiki

jpnn.com, PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri mengapresiasi Pemerintah Kota Pekanbaru yang mulai memperbaiki jalan-jalan rusak.

Itu dilakukan setelah masyarakat mengeluarkan aspirasi melalui DPRD.

Salah satu jalan yang paling parah dan diperbaiki berada di Jalan Limbungan di kawasan Rumbai.

Pengerjaan tersebut menjadi tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.

“Perbaikan Jalan Limbungan ini merupakan salah satu aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan. Alhamdulillah, sekarang mulai direalisasikan Pemko Pekanbaru. Kami menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Agung Nugroho dan jajaran yang menindaklanjuti kebutuhan warga,” ujar Aidil

Menurutnya, dimulainya perbaikan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang mengharapkan akses jalan lebih nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

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“Aspirasi yang kami sampaikan kepada pemerintah kota adalah kebutuhan masyarakat. Ketika sudah mulai dikerjakan seperti ini, tentu kami menyambut baik. Warga bisa melihat bahwa apa yang mereka sampaikan mendapat tindak lanjut,” ungkapnya.

Aidil menilai perbaikan Jalan Limbungan memperlihatkan perhatian pemerintah kota terhadap kebutuhan infrastruktur di kawasan Rumbai.