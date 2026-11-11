DPRD Tubaba Bersyukur Pilkati Serentak Sukses Meski Ada Sedikit Gejolak

jpnn.com, TULANG BAWANG BARAT - DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersyukur seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat tiyuh (desa) berhasil dilaksanakan sesuai jadwal, meskipun sempat diwarnai gejolak terkait persoalan tapal batas wilayah di Tiyuh Karta Tanjung Selamat.

Rencananya, sebanyak 25 kepalo tiyuh (desa) terpilih hasil Pemilihan Kepalo Tiyuh (Pilkati) Serentak 2026 di Kabupaten Tubaba dijadwalkan dilantik Bupati Novriwan Jaya pada hari ini, Kamis (12/11).

Ketua Komisi I DPRD Tubaba Yantoni menegaskan pelaksanaan Pilkati serentak berjalan sukses tanpa hambatan berarti.

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Menurutnya, dinamika yang muncul di tengah pelaksanaan pemilihan, khususnya terkait keberatan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terhadap Pilkati di Karta Tanjung Selamat, tidak mengganggu jalannya tahapan demokrasi tersebut.

"Alhamdulillah pelaksanaan Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) sukses. Semua berjalan sesuai rencana, tidak ada hambatan," kata Yantoni, Rabu (11/11).

Terkait desakan Bupati Lampung Utara agar penetapan hasil Pilkati Karta Tanjung Selamat ditunda karena persoalan tapal batas wilayah, Yantoni menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba tetap berpegang pada ketentuan administrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengakui memang terdapat gejolak dari pihak Lampung Utara. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan tahapan Pilkati yang telah berjalan di wilayah yang secara administrasi pemerintahan berada di bawah Kabupaten Tubaba.

"Memang ada gejolak, tetapi itu ada di pihak tetangga. Kita tetap mengacu pada apa yang sudah kita laksanakan. Pengakuan dari wilayah Tiyuh Karta Tanjung Selamat sebagai bagian dari administrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah jelas. Makanya Pilkati tetap dilaksanakan," tegasnya.