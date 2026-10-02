DPRK Nabire Temui Satgas PKH, Bahas Aktivitas Pertambangan di Wapoga

jpnn.com, NABIRE - DPRK Nabire bersama perwakilan Kepala Suku Besar Burate menggelar pertemuan dengan Komandan Satgas PKH Papua Tengah Kolonel Inf Anjuanda Pardosi.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan laporan sekaligus membahas langkah penanganan terhadap dugaan aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah Wapoga.

Pada 18 September 2026, Satgas PKH dilaporkan telah bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas pertambangan ilegal. Namun, rombongan Satgas kembali ke Nabire tanpa berhasil mencapai lokasi yang dituju.

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Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat adat mengenai perkembangan penanganan laporan yang sebelumnya telah disampaikan.

Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi mengenai kendala yang dihadapi serta langkah konkret yang akan dilakukan selanjutnya.

Di tengah proses tersebut, muncul pula aspirasi dari masyarakat adat yang meminta agar setiap langkah penertiban mempertimbangkan keberlangsungan hidup warga lokal.

Kepala Suku Besar Burate Pilep Burate menegaskan bahwa keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayah Wapoga selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat.

“Kami menolak keras Satgas PKH turun lagi ke lokasi kami di Wapoga. Lokasi ini adalah piring makan masyarakat. Kebutuhan warga selama ini dipenuhi dari keberadaan perusahaan, jadi tidak boleh ada pembersihan lagi di kawasan operasional,” ujar Pilep dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (2/10).