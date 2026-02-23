DPU Kota Semarang Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas & Berlubang di Depan Kantor Disdik

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bergerak cepat menangani jalan amblas yang menyebabkan adanya lubang besar di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Jatingaleh, Kecamatan Candisari.

Penanganan segera dilakukan guna memastikan keselamatan warga dan menjaga akses menuju kawasan permukiman tetap aman setelah lubang sedalam sekitar tiga meter tersebut muncul pada Minggu (22/2) malam.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin yang meninjau langsung lokasi pada malam kejadian menyampaikan amblasnya jalan diduga berkaitan dengan kondisi saluran di bawah permukaan.

“Kebetulan tadi dapat informasi bahwa ada jalan yang amblas. Saya tadi pikirnya laporan itu ada di depan Disdik. Setelah kami analisa, ada saluran yang di sana yang tidak tembus ke sini,” ungkap Wawali Iswar dalam keterangannya, Senin (23/2).

Dia menjelaskan keberadaan saluran dengan kedalaman sekitar dua hingga tiga meter membuat kerusakan tidak terlihat dari permukaan.

Menurut Iswar, penutup saluran diduga mengalami ambles dan patah, sehingga urugan tanah di atasnya ikut turun akibat gerusan air.

Dia menegaskan DPU akan segera menyelesaikan perbaikan agar akses warga tidak terputus.

“Jadi teman-teman PU besok akan menyelesaikan. Karena ini kan memang ada jalan kampung dari atas sana, kalau putus kan kasihan,” tegas Iswar.