DPU Semarang Kerahkan Seluruh Tenaga Lapangan untuk Bersihkan Sampah di Saluran

jpnn.com, SEMARANG - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang mengerahkan seluruh tenaga lapangan meski di bawah guyuran hujan untuk melakukan pembersihan sampah dan sedimen di saluran drainase, gorong-gorong, sungai, serta inlet di berbagai titik wilayah Kota Semarang.

Langkah ini dilakukan guna memastikan aliran air hujan tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto menyampaikan apresiasi atas dedikasi para petugas lapangan yang tetap bekerja dalam kondisi cuaca kurang bersahabat.

“Kami berkomitmen untuk menjaga agar aliran air hujan tidak terhambat. Meski hujan deras, petugas kami terus bekerja di lapangan untuk membersihkan sampah dan memastikan saluran air, drainase berfungsi dengan baik,” ujar Suwarto.

Selain pengerahan petugas, DPU juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat sekitar untuk mempercepat proses pembersihan di titik-titik rawan genangan.

DPU mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air karena dapat memperparah penyumbatan.

“Peran masyarakat sangat penting. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kami bersama-sama dapat meminimalisir terjadinya genangan dan menjaga lingkungan tetap bersih,” tambahnya.

Melalui kerja keras para petugas lapangan, DPU Kota Semarang berharap upaya ini dapat meminimalkan risiko genangan dan menjaga kenyamanan warga di musim hujan. (jpnn)