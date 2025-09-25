DPW Kaltim & 10 DPC Sepakat Dukung Agus Suparmanto Jadi Caketum PPP

jpnn.com - Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Timur Leny Marlina bersama kader lain kompak mendukung Agus Suparmanto maju sebagai calon Ketua Umum PPP masa bakti 2025–2030.

Hal itu dikatakan Leny seusai DPW PPP Kalimantan Timur mendeklarasikan dukungan kepada Agus Suparmanto bersama seluruh DPC di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.

“Alhamdulillah DPW PPP Kaltim bersama 10 DPC PPP se-Kaltim bulat sepakat mengusung bapak Agus Suparmanto untuk maju tampil memimpin PPP masa bakti 2025–2030," ujar Leny dalam keterangannya, Kamis (25/9).

Menurut Leny, Agus Suparmanto adalah figur yang tepat dan mampu membawa kembali kejayaan PPP.

“DPW PPP Kaltim menganggap Agus Suparmanto adalah sosok figur yang cakap untuk memimpin PPP ke depan, dengan misi utama mengembalikan PPP ke Senayan,” tegasnya.

Menurut Leny, kedekatan Agus Suparmanto dengan ulama, pondok pesantren, serta relasi politik nasional merupakan modal besar untuk maju menjadi caketum.

“Tentu ini sangat cocok dengan background PPP sebagai partai yang berasas dan berbasis masyarakat Islam,” lanjutnya.

Leny menyebut kader PPP Kaltim juga menilai Agus Suparmanto memiliki talenta dalam menyatukan kepentingan politik umat dengan perjuangan kebangsaan.