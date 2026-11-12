DPW PAN Sumut Pastikan Satu Komando Bersama Zulhas

jpnn.com, JAKARTA - DPW PAN Sumatera Utara (Sumut) memastikan memberikan dukungan penuh terhadap Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Sekretaris PAN Sumut Dedy Irawan menyampaikan dukungan itu menanggapi kabar adanya pergantian pucuk pimpinan partai tersebut.

"DPW PAN Sumut satu komando Zulkifli Hasan. Saat ini kami sedang fokus konsolidasi organisasi, penguatan struktur, dan giat membantu rakyat," ucap Sekretaris PAN Sumut, Dedy Irawan, dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

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Dedy menilai saat ini ada pihak yang berupaya memecah belah partai berlambang matahari itu.

Menurutnya, aksi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai hubungan PAN dan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memahami bahwa upaya pecah belah akan selalu hadir sejalan dengan semakin masifnya dukungan rakyat ke PAN. Apalagi PAN sebagai partai utama pendukung Presiden Prabowo, tentu banyak pihak akan coba merusak PAN dalam rangka melemahkan Presiden," ujar Dedy.

Dedy menegaskan, upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil karena PAN di bawah Zulkifli Hasan satu Komando mendukung Presiden Prabowo dalam senang dan susah, dalam kalah dan menang.

"Dengan adanya hoaks dan upaya pecah belah tersebut, justru akan semakin membuat kader semakin solid satu komando Zulhas dan tegak lurus bersama Presiden Prabowo dua periode," pungkasnya.(fri/jpnn)



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