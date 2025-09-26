menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » DPW PPP Kalsel Alihkan Dukungan dari Agus Suparmanto ke Mardiono

DPW PPP Kalsel Alihkan Dukungan dari Agus Suparmanto ke Mardiono

DPW PPP Kalsel Alihkan Dukungan dari Agus Suparmanto ke Mardiono
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BANJARBARU - Arah dukungan dari pengurus daerah untuk calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami perubahan jelang pelaksanaan Muktamar X pada 27-29 September 2025.

Salah satunya DPW PPP Kalimantan Selatan yang sebelumnya telah mendeklarasikan mendukung caketum Agus Suparmanto. Kini, mereka menyatakan solid dan siap memenangkan Muhamad Mardiono.

Ketua DPW PPP Kalsel Abdul Hadi mengatakan sebelumnya terdapat kekeliruan dan klaim sepihak dari kubu Agus Suparmanto yang mengakibatkan adanya deklarasi dukungan kepada caketum dari eksternal.

Baca Juga:

Namun, kini dukungan 100 persen diberikan kepada Muhamad Mardiono yang merupakan kader murni internal PPP.

“Kami kenapa mendukung Pak Agus kemarin sampai deklarasi, karena beliau mengklaim sesuatu hal. Namun, setelah kami dalami dan konfirmasi ternyata bukan, hanya klaim. Karena saya sekarang di sini sudah jelas (ke Pak Mardiono),” kata Abdul Hadi dalam siaran persnya, Jumat (26/9).

Abdul Hadi yang juga Bupati Balangan itu mengaku akhirnya melabuhkan dukungannya untuk Mardiono karena memiliki rekam jejak yang jelas dan baik. Apalagi, saat ini menurutnya Mardiono telah mendapatkan restu Istana untuk maju.

Baca Juga:

“Pertama karena pemerintah kan bersama Pak Mardiono. Di samping memang Pak Mardiono kader internal, merangkak dari bawah hingga menjadi Plt Ketum seperti sekarang,” ungkapnya.

Abdul Hadi pun optimistis ke depan jika PPP dipimpin Mardiono maka akan kembali ke Senayan di 2029.

DPW PPP kini memberikan dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk menjadi ketum partai berlambang kabah tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI