DPW PPP Riau Solid Gelar Muswil, Siap Tancap Gas Menuju Pemilu 2029

jpnn.com, PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX, di Grand Suka Hotel, Pekanbaru, Senin (29/12).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam konsolidasi partai guna menyongsong Pemilu 2029.

Bendahara Umum DPP PPP, Imam Fauzan, menegaskan bahwa pelaksanaan Muswil tersebut merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang mengatur bahwa Muswil harus digelar paling lambat tiga bulan pasca Muktamar.

“Alhamdulillah, Muswil PPP Provinsi Riau telah terlaksana sesuai ketentuan AD/ART. Insyaallah, musyawarah ini akan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik yang membawa PPP makin berjaya di Riau,” ujar Imam Fauzan, seusai menghadiri pembukaan Muswil.

Dia menekankan bahwa agenda utama PPP menjelang Pemilu 2029 adalah kembali mengisi kursi parlemen di DPR RI.

Target tersebut, kata Fauzan, menjadi cita-cita bersama seluruh kader PPP di Indonesia dan membutuhkan kerja keras serta konsolidasi yang lebih kuat.

“Tujuan utama kita menuju 2029 adalah kembali ke parlemen. Karena itu, seluruh kader harus bekerja lebih keras dan lebih solid dibanding sebelumnya,” tegasnya.

Selain konsolidasi internal, Fauzan juga menyoroti pentingnya persiapan verifikasi faktual sebagai tahapan krusial dalam kepesertaan pemilu. Menurutnya, percepatan konsolidasi dilakukan agar seluruh persiapan dapat berjalan matang dan terukur.