DPW PPP Sulteng Dukung Agus Suparmanto dan Tolak Mardiono Jadi Ketum

jpnn.com, PALU - DPW PPP Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan dukungan untuk eks Mendag RI Agus Suparmanto sebagai caketum pada Muktamar X.

Dukungan disampaikan DPW PPP Sulteng setelah mereja melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) sekaligus deklarasi dukungan di Hotel Sutan Raja, Kota Palu, Kamis (25/9).

“Kami mukerwil dan solid sapu bersih dukung Agus Suparmanto sebagai caketum DPP PPP,” kata Ketua DPW PPP Sulteng Fairus Husen Maskati seperti dikutip Jumat (26/9).

Fairus mengatakan dukungan ke Agus ini menjadi langkah DPW PPP Sulteng menolak Muhamad Mardiono memimpin partai berlambang Kabah periode 2025-20230.

“PPP baru saja mencatat sejarah pahit tidak lolos Parliamentary Threshold di Pemilu 2024. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa ditutupi, sejarah yang akan dikenang oleh umat. Dari keprihatinan inilah lahir sebuah harapan untuk bangkit dan membuktikan bahwa PPP tidak akan pernah mati,” ujarnya.

Fairus melanjutkan PPP membutuhkan sosok pemimpin yang berkomitmen, berani, dan mampu mengembalikan kejayaan partai hal demikian ada di sosok Agus.

“Mukerwil ini bukan sekadar rapat. Ini adalah ikrar. Ikrar bahwa PPP Sulawesi Tengah solid, dan tidak mudah diombang-ambingkan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Thobahul Aftoni menilai Agus Suparmanto sebagai figur yang tulus ingin berjuang bersama partai berkelir hijau.