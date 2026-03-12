dr. Byanca Lauwardi: Komunikasi Dokter dan Pasien Menentukan Keberhasilan Terapi

jpnn.com, JAKARTA - Pendekatan empati dan komunikasi menjadi kunci dalam praktik medis yang dijalankan oleh dr. Byanca Lauwardi.

Dokter umum ini dikenal aktif mendorong pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, dr. Byanca terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan edukasi pasien serta pendekatan psikologis dalam pengobatan.

Dia meyakini keberhasilan terapi tidak hanya ditentukan oleh obat yang diberikan, melainkan juga oleh sejauh mana pasien memahami penyakit yang dialami.

“Keberhasilan pengobatan bukan hanya soal obat yang tepat, tetapi juga bagaimana pasien memahami kondisi kesehatannya,” ujar dr. Byanca, dalam keterangannya, Kamis (12/3).

Perjalanan kariernya dimulai pada 2019 saat menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana.

Sejak awal masa studi, dia menaruh perhatian pada pentingnya komunikasi efektif antara dokter dan pasien sebagai bagian penting dalam proses penyembuhan.

Komitmen tersebut terus dia kembangkan melalui kompetensi komunikasi klinis yang membuat pasien merasa lebih nyaman dan terbuka saat berkonsultasi.